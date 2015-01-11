Южный Урал готовится к этапу Кубка мира по фристайлу

На Южный Урал летит строитель олимпийских горнолыжных трасс. В Миасс прибудет специалист из Новой Зеландии, который подготовит склон для этапа Кубка мира по фристайлу.

В горнолыжном курорте “Солнечная долина” начинается заключительный этап строительства трассы для ски-кросса. Он будет проходить под контролем опытного иностранного специалиста. До старта Кубка мира по фристайлу в Миассе остается уже меньше двух недель.

Более ста лучших ски-кроссменов планеты разыграют медали на Южном Урале 23 февраля. Несмотря на событие мирового масштаба, “Солнечная долина” будет работать в обычном режиме – гости горнолыжного курорта смогут не только увидеть соревнования, но и покататься с гор.

https://www.cheltv.ru/yuzhnyj-ural-gotovitsya-k-etapu-kubka-mira-po-fristajlu/