Озерские дети помогают зимующим птицам

По инициативе отдела охраны окружающей среды администрации в Озерском городском округе был организован конкурс фоторепортажей «Спасем пернатых!». В конкурсе приняли участие дети от 7 до 18 лет, всего было представлено около сорока работ, рассказывающих о том, как дети заботились о пернатых друзьях.

Ежегодно в Озерском городском округе проходят мероприятия для детей и подростков, воспитывающие у ребят гуманное и внимательное отношение к пернатым, особенно в холодное зимнее время. Дети мастерят кормушки, раскладывают в удобных для птиц местах дополнительную подкормку.

В этом году муниципальные экологи решили провести конкурс нового формата. Предложили детям изготовить своими руками или установить уже готовые кормушки, постоянно наполнять их кормом для пернатых, а затем рассказать о своей работе в фоторепортаже.

Участие в конкурсе приняли почти все школы округа. Каждая работа, по мнению организаторов, достойна особого внимания. Педагоги, дети и родители с удовольствием заботились о зимующих птицах. Время, проведённое на природе стало для всех маленьким праздником, возможность спасти живое существо помогло испытать искреннюю радость. О своих чувствах и мыслях дети и взрослые рассказали в сочинениях.

– У меня нет волшебной палочки. Но зато у меня есть волшебная полочка. На вид она очень проста. Простая фанерка с простыми бортиками. Надо только повесить её на дерево. Насыпать крупы и крошек. И полочка сразу станет волшебной, к ней сразу прилетят птицы, – с этих слов начинается рассказ на тему «Спасем пернатых» учащихся 2-а класса школы №36.

– Ребята с удовольствием, проявив желание помочь птицам, сами сделали кормушки, принесли их в школу, закрепили на деревьях, не повредив при этом ветки. Детям нравится это начинание, а значит и мне, их классному руководителю тоже. Думаю, подобные акции надо проводить в системе, воспитывая таким образом подрастающее поколение, – пишет классный руководитель 1-в класса школы №38 Лилия Рамазанова.

– Вот было бы хорошо, если бы каждый человек, живущий на Земле, ухаживал за птицами холодной зимой. Тогда бы птицы не умирали от голода. Они помогают нам летом, собирают разных вредителей с нашего урожая, давайте теперь и мы поможем им, – поделился своим отношением к пернатым Александр Зудин, ученик 6-а класса лицея №39.

В итоге специалисты отдела окружающей среды выбрали наиболее интересные фоторепортажи. Все участники конкурса будут отмечены сертификатами, призёры награждены дипломами, а взрослые кураторы-наставники получат благодарственные письма.

Призовые места заняли:

Первая возрастная категория (7-10 лет):

1 место – коллективная работа 2-а класса школы № 36 (куратор – Фомина Елена Петровна).

2 место – коллективная работа 1-в класса школы № 38 (куратор – Рамазанова Лилия Хусаиновна).

3 место – Романова Дарья, ученица школы №24 (куратор – Тарханова Елена Валерьевна) и Филимонов Елисей, ученик школы № 24 (куратор – Костерина Татьяна Анатольевна).

2 возрастная категория (11-14 лет):

1 место – Зудин Александр, ученик 6-б класса лицей № 39 (кураторы: Лукина Светлана Юрьевна, Теличко Анна Владиславовна).

2 место – Колосова Вероника, ученица 6-а лицей № 39 (кураторы: Лукина Светлана Юрьевна, Теличко Анна Владиславовна). Бобровицкая Юлия и Брянских Виктория, ученицы 7-а класса школы № 24 (кураторы: Морозова Татьяна Валентиновна и Слатина Нина Юрьевна)

3 место – Мищук Евгения, ученица 5 класса школы № 41 (куратор: Пудикова Ксения Владимировна). Зеленина Мария, Полякова Анна, Яхина Арина, ученицы 6-б класса лицея № 39 (кураторы: Лукина Светлана Юрьевна, Тепличко Анна Владиславовна).

3 возрастная группа (15-18 лет):

1 место – Симонова Дарья, ученица 11-б класса школы № 21 (куратор Бекмансурова Мария Владимировна).

2 место – Полунина Ирина, Замятина Ирина, Бахеркин Дмитрий, Кашапов Тимур, Кильбер Никита, Рассказов Андрей, ученики 8-а класса школы № 24 (куратор – Молчанова Татьяна Леонидовна)

3 место – коллективная работа курсантов 9 класса школы № 25 (куратор – Герасименко Светлана Юрьевна).

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41948/