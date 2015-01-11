О ДТП на улице Красноармейская

7 февраля 2020 года, около 17 часов 20 минут, на улице Красноармейская – 49, в г. Озерск, водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем Шевроле - Нива, не выбрал безопасной скорости движения. Допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Лада - Гранта.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия женщина - пассажир, 1990 года рождения, находящаяся в автомобиле Лада – Гранта, получила телесные повреждения.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко