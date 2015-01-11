Все по-новому. Выплата материнского капитала станет проще

В России упростят процедуру получения материнского капитала. Об этом заявили в федеральном министерстве труда и социальных отношений.

Как отметил глава ведомства Антон Котяков, выплаты будут предоставлять без заявления – только на основании записи о рождении в органах ЗАГС. Для этого уже подготовлены соответствующие законопроекты.

В то же время аналогичные меры коснутся и других социальных гарантий. Так, по информации агентства РИА “Новости”, для получения пособия на ребенка от трех до семи лет, которые выделяют для семей со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, необходимо будет только заявление.

Как подчеркнул глава Минтруда, для того, чтобы нововведение работало эффективно, необходимо наладить электронное взаимодействие органов соцзащиты и ЗАГС в регионах с налоговой службой.

К тому же министр призвал и банки, электронная связь которых с Пенсионным фондом могла бы значительно упростить перечисление средств материнского капитала на ипотеку. Быстрее должно стать и сам процесс оформления таких выплат – его планируют сократить до пяти дней.

https://www.cheltv.ru/vyplatu-materinskogo-kapitala-uprostyat/