Сводка аварийности в период с 3 по 9 февраля 2020 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 3 по 9 февраля 2020 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 14 дорожно – транспортных происшествий, в одном из них есть пострадавший.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 203 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 6 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

13 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

8 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе четыре ребенка;

6 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

13 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 19 материалов, по одному материалу принято решение о назначении административного ареста.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск