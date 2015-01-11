Жители Каслей встали на защиту любимого кинотеатра, который могут закрыть из-за коммунальных долгов

Жители города Касли встали на защиту любимого кинотеатра «Россия», который могут закрыть из-за внушительного долга за коммунальные услуги в размере сорока миллионов рублей.

Каслинцы рассказали агентству «Урал-пресс-информ» (в редакцию пришло коллективное письмо), что администрация муниципалитета в лице главы Екатерины Васениной решила продать культурный объект. В понедельник, десятого февраля, ею было дано устное распоряжение слить воду из отопительной системы и отключить в кинотеатре свет.

Тем временем, «Россия», которую в начале шестидесятых годов 20-го века строили всем миром (и взрослые, и дети) является единственным местом в Каслях, где показывают фильмы. Кроме того, кинотеатр выполняет функцию дома творчества детей и молодежи, которого в муниципалитете теперь нет.

«Мы - жители города Касли встревожены информацией о закрытии и продаже единственного в городе кинотеатра, где не только демонстрируются кинофильмы, но и ведется большая и интересная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Как пример, с августа 2019-го года реализуется совместный с кинотеатром и ветеранами войны и труда, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда проект «Связь времен - связь поколений». Ежемесячно ведутся беседы о Днях воинской славы, дискуссии, лекции с привлечением школьников, показом художественных фильмов о войне. Школьники с удовольствием посещают мероприятия, активно участвуют в дискуссиях. Помимо этого, в нашем кинотеатре ведутся самые различные кружки, журналины и фестивали, привлекающие молодежь. На базе кинотеатра уже много лет работает районное литературное объединение «Райские яблочки» с привлечением поэтов, артистов, музыкантов, творческих людей со всей Челябинской области и городов других регионов»,

- это письмо (приведено не полностью) подписали уважаемые люди: Шевцова Л.А. - заслуженный учитель, председатель Совета ветеранов п/о «Образование»; Белоус В.Ф. - отличник просвещения РФ; Голуб В.Н. - член Совета ветеранов; Смирнова Л.М. - отличник здравоохранения; Карабанова Г.И. - ветеран труда, внештатный журналист; Перескокова Н.А. - отличник народного образования, ветеран труда; Екимова Л.Н. - ветеран труда; Кобелева М.П. - заслуженный учитель РФ, председатель Общественного совета по народному образованию, ветеран труда.

Как становится понятно из письма каслинцев, «Россия» дорога городу, нужна ему. Люди хотят отстоять любимый кинотеатр.

Удивительно, что мэрия накопила столь крупный долг за коммунальные услуги, поставщики которых не получали оплату очень длительное время. Горожане рассказывают, что в Каслях уже закрыт (по той же причине: внушительные долги) физкультурно-спортивный комплекс.

Что касается кинотеатра, то он, к счастью, продолжает работать в штатном режиме. Есть и свет, и тепло, и вода. Местные депутаты на состоявшемся вчера, 13-го февраля, экстренном заседании скорректировали бюджет. Было решено сократить бюджетные расходы на содержание аппарата администрации Каслей и исполнение депутатских полномочий, а также уменьшить расходы на благоустройство.

Таким образом высвобождается сумма, равная десяти процентам имеющейся задолженности. Что касается погашения остальной части долга перед коммунальщиками, то здесь муниципалитет надеется на поддержку областного правительства.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», сегодня, 14-го февраля, глава Каслей Екатерина Васенина находится в Челябинске - как раз по данному вопросу.

Что касается простых жителей этого города, то они готовы на многое ради сохранения своей «России», в том числе и о пикетах поговаривают.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/zhiteli-kasley-vstali-na-zashchitu-lyubimogo-kinoteatra-kotoryy-mogut-zakryt-iz-za