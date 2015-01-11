Ко Дню защитника Отечества в округе подготовлена праздничная программа

День защитника Отечества - особый праздник, который стал символом бесконечного уважения ко всем, кто стойко и мужественно защищал Родину в годы войны, ко всем, кто в разные годы оберегал нашу Родину, кто сегодня охраняет рубежи Отчизны в рядах Российской армии и флота.

В праздничные выходные учреждения культуры Озерского городского округа приглашают горожан на концерты, встречи и конкурсы.

20 февраля в 18.30 в ДК «Маяк» состоится городской торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Вход свободный.

21 февраля в 19.00 в ДК «Синегорье» (Метлино) состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.

22 февраля в 18.00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» состоится мероприятие для детей и подростков «Богатырские забавы».

22 февраля в 19.00 в ДК «Строитель» состоится творческая гостиная «Вечером вместе». Программа с участием людей старшего поколения.

22 февраля в 12.00 в ДК им. А.С. Пушкина (Татыш) пройдет конкурс военно-патриотической песни, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 16.00 - концертная программа «Служу России».

22 февраля в 19.00 в ДК «Синегорье» (Метлино) состоится вечер для участников боевых действий.

23 февраля в 20.00 в ДК «Синегорье» (Метлино) - дискотека для молодежи.

23 февраля в 17.00 в ДК «Маяк» состоится праздник популярной песни.

23 февраля в 14.00 в ДК «Строитель» пройдет праздничная встреча в клубе «Патриот», посвященная Дню защитника Отечества.

23 февраля в 13.00 в ДК «Энергетик» (Новогорный) состоится праздничный концерт «За доблесть и честь».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42013/