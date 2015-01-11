Ищем очевидцев!

Гибдд ищет очевидцев ДТП!

В период времени с 19 часов 40 минут 7 февраля 2020 года до 08 часов 35 минут 9 февраля 2020 года, на улице Уральская – 11, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Фольксваген Джетта». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск