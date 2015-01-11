Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.02.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 19 февраля 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 2 град. С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 68 %

• ветер западный 3 – 6 м/с порывы до 10 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 4,5 Дзержинского 38, Калинина 9, Монтажников 50 к.1, Набережная 56

с 9 до окончания

Матросова 32, Набережная 21 п.1,2 с 9 до 12 часов

Семенова 10 п.1, Дзержинского 59 п.2, Гайдара 27 п.1 Луначарского 21 п.3

с 9 до 13 часов

Дзержинского 60, К.Маркса 7 п.2 с 9 до 14 часов

Бажова 8 с 9 до 15 часов

Набережная 2 с 10 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения Горная 13,15,17,19,21,23 Песочная 1,2,4,6 Цветочная 2,3,4

с 9 до 17 часов

Набережная 56 с 10 до окончания

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Советская 18,19 с 8.30 до 17 часов

Иртяшская 4,5 Дзержинского 38, Калинина 9, Монтажников 50 к.1, Набережная 56, Гайдара 28

с 9 до окончания

Набережная 1, Набережная 21 п.1,2 Матросова 32 Дзержинского 63 п.3,4,5

с 9 до 12 часов

Семенова 10 п.1, Дзержинского 59 п.2, Гайдара 27 п.1 Луначарского 21 п.3

с 9 до 13 часов

Дзержинского 60, К.Маркса 7 п.2, Победы 46, Комсомольский проезд 5

с 9 до 14 часов

Бажова 8 с 9 до 15 часов

Набережная 2 с 10 до 12 часов

Дзержинского 35 п.4 с 13 до 14 часов

Внимание жителей округа.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 февраля на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, порывы ветра: ночью 18-23 м/с, днем 15-20 м/с.

Внимание жителей округа.

Согласно решения межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии с 17 февраля 2020 г. возобновляется образовательный процесс в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры, а также в учреждениях среднего профессионального образования (1,2 курс), проведение массовых мероприятий в учреждениях образования, спорта и культуры.

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, рекомендуем организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

Уважаемые озерчане!

В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны!

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 19 февраля 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных, в отдельных районах метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица от снежного наката, в горах местами сильная. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, днем 6-11м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1° до минус 4°, в низинах до минус 9°, днем от 0° до плюс 5°.

НЯ: умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра: ночью 18-23 м/с, днем 15-

20 м/с.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 185 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42042/