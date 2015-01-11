Выездная школа – успешная практика студенческого самоуправления

15 и 16 февраля на базе санатория «Дальняя дача» впервые прошла выездная школа студенческого актива ОТИ НИЯУ МИФИ «СтудАк – 2020». Проект был направлен на развития лидерских, коммуникативных и личностных качеств молодёжи через тренинги, мастер-классы и семинары.

Ребята студенческого актива сами сформировали аудиторию, выбрали спикеров, изучили направления молодёжной политики, пообщались с молодыми людьми, которые уже проводили подобные мероприятия. В частности, студенты изучили опыт Магнитогорска, где выездные школы для раскрытия личностного потенциала и талантов проходят ежегодно.

– Это площадка для активной разносторонней молодёжи, которая хочет развиваться не только в рамках учебной программы ВУЗа, но и узнавать для себя новую полезную информацию для личностного роста, – рассказал о мероприятии председатель объединённого Совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Елисеев.

Важно отметить, что школа была организована студентами для студентов. В обучении приняли участие 42 человека, в том числе, ребята, проживающие не только в Озерском городском округе, но и в Аше, Касли, Кыштыме, Аргаяше, Крыму.

На открытии школы с приветственным словом выступил директор ОТИ НИЯУ МИФИ, депутат Собрания депутатов округа Иван Иванов. Он выразил уверенность в том, что выездная школа станет доброй традицией на много лет.

В этот день инициативу студенческой молодёжи также поддержал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом- начальника службы ФГУП «ПО «Маяк» Алексей Рожков:

– Я вижу, что здесь собрались активные, амбициозные и здоровые участники, именно такие работники нужны нашей отрасли.

Программа обучения состояла из нескольких занятий, посвящённых социальному проектированию, собеседованию и трудоустройству, ораторскому мастерству и культуре речи.

Мастер-классы и лекции провели спикеры регионального отделения Южно-Уральской лиги тренеров: региональный эксперт по социальному проектированию «Проектного лектория» Дарья Сидорова, ведущий специалист по подбору персонала ЧТПЗ Светлана Гордеева, а также режиссёр, специалист по работе с молодёжью школы № 29 г. Озерска Ирина Санникова, сотрудник Централизованной библиотечной системы Озерского городского округа Галина Левкова.

– Когда мы готовили программу обучения, мы ориентировались на пожелания студентов ОТИ НИЯУ МИФИ. Поэтому и были предложены темы, связанные с культурой речи. Молодые люди понимают, что грамотная устная речь является неотъемлемой частью качественной самопрезентации. Кроме того, эти навыки пригодятся студентам в ходе защиты курсовых и дипломных работ, – подчеркнул Николай Елисеев.

Помимо спикеров, перед участниками выездной школы выступила руководитель регионального отделения Российского союза молодёжи Светлана Калимуллина. Она продолжила тему социального проектирования, а также рассказала о Российском союзе молодёжи, о его возможностях и мероприятиях, о фонде губернаторских грантов. Организаторы школы «СтудАк-2020» были приняты в ряды членов РСМ, Светлана Калимуллина вручила ребятам членские билеты и значки.

На следующий год организаторы выездной школы планируют объединиться со студентами из Снежинска и Трёхгорного, расширить круг тем, организовать для обучения несколько групп, создать условия для обучения студентов разных курсов.

Помимо тренингов и лекций в рамках выездной школы прошли творческие, спортивные, танцевальные мероприятия и конкурсы. На закрытии все участники образовательного курса получили сертификаты школы студенческого актива «СтудАк – 2020».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42025/