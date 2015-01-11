Небывало теплая погода на Южном Урале сохранится до конца февраля

Практически вся России находится под влиянием обширного и глубокого североатлантического циклона, который обеспечивает аномальным теплом большую часть страны.

Аномалия температуры воздуха, в среднем, составляет плюс 8-12, на севере Урала и Сибири – до 16 градусов.

«Такая небывало теплая погода для февраля на большей части территории страны сохранится как минимум до начала следующей недели», – сообщает Гидрометцентр России.

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется минус один-шесть, днем в четверг, 20 февраля, – от нуля до плюс пяти, порывы ветра до 16 метров в секунду. В течение суток в отдельных районах ожидаются небольшой снег, мокрый снег и метели, повсеместно – гололедные явления. Гидрометцентр России объявил на Южном Урале желтый уровень опасности из-за порывистого ветра и гололедно-изморозевых отложений до 20 часов четверга.+

Желтая степень интенсивности опасных явлений означает, что погода потенциально опасна. Возрастает вероятность увеличения количества ДТП, происшествий, связанных с авариями на энергообъектах.

https://dostup1.ru/society/Nebyvalo-teplaya-pogoda-na-Yuzhnom-Urale-sohranitsya-do-kontsa-fevralya_124178.html