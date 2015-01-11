Городской парк культуры и отдыха ждет жителей на народное гуляние «Широкая Масленица»

1 марта, с 12:00 до 15:00 весь парк превратится в огромную территорию веселого праздника!

В программе:

«Игровая поляна»

Аттракционы и развлечения для все семьи

Батуты «Царь-город», «Джунгли»

Паровозик «Веселая радуга»

Веломобили

«Веселая прогулка»

Катание на лошадях

Сцена «Потешная» (Центральная площадь)

12.00 – «Скоморошьи заклички»

12:10 – 14:00 – фольклорная концертно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!» с участием творческих коллективов МБУ КДЦ;

Игры, конкурсы, забавы

14:00 – состязания силачей (гири), победителям – СУПЕР-ПРИЗЫ

14:45 – Масленичный ход

Сцена «Разгуляй» (Беличья аллея)

12:00 - 12:30 – Выступление вокалистов города

12:30 - 14:00 – Конкурс «Щас спою!».

Розыгрыши, забавы

14:00 – 15:00 – Гала-концерт

15:00 – «Дай жару!»

Церемония сожжения чучела Масленицы

Фотозона «Масленичная КАДРиль»

«Богатырская поляна»

Бой на мечах

Стрельба из лука

«В воде не тонем, в огне не горим»

Выставка пожарно-спасательной техники, спецкостюмов и оборудования.

«Ярмарка сувениров»

Выставка - продажа изделий народного прикладного творчества

Мастер - классы по изготовлению сувениров

«Лакомка»

Торговые палатки с блинами, чаем и сладостями

«Обжорные ряды»

Шашлык, мясные деликатесы, манты, выпечка, чай, кофе и пр. снедь!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42060/