Городской парк культуры и отдыха ждет жителей на народное гуляние «Широкая Масленица»

1 марта, с 12:00 до 15:00 весь парк превратится в огромную территорию веселого праздника!
В программе:
«Игровая поляна»
Аттракционы и развлечения для все семьи
Батуты «Царь-город», «Джунгли»
Паровозик «Веселая радуга»
Веломобили
«Веселая прогулка»
Катание на лошадях
Сцена «Потешная» (Центральная площадь)
12.00 – «Скоморошьи заклички»
12:10 – 14:00 – фольклорная концертно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!» с участием творческих коллективов МБУ КДЦ;
Игры, конкурсы, забавы
14:00 – состязания силачей (гири), победителям – СУПЕР-ПРИЗЫ
14:45 – Масленичный ход
Сцена «Разгуляй» (Беличья аллея)
12:00 - 12:30 – Выступление вокалистов города
12:30 - 14:00 – Конкурс «Щас спою!».
Розыгрыши, забавы
14:00 – 15:00 – Гала-концерт
15:00 – «Дай жару!»
Церемония сожжения чучела Масленицы
Фотозона «Масленичная КАДРиль»
«Богатырская поляна»
Бой на мечах
Стрельба из лука
«В воде не тонем, в огне не горим»
Выставка пожарно-спасательной техники, спецкостюмов и оборудования.
«Ярмарка сувениров»
Выставка - продажа изделий народного прикладного творчества
Мастер - классы по изготовлению сувениров
«Лакомка»
Торговые палатки с блинами, чаем и сладостями
«Обжорные ряды»
Шашлык, мясные деликатесы, манты, выпечка, чай, кофе и пр. снедь!