Из аэропорта – в больницу. Жителя Китая с температурой сняли с самолёта в Челябинске

Жителя Китая, который сегодня прилетел в Челябинск, увезли в больницу с температурой прямо из аэропорта. Это студент, а в Челябинск он вернулся, чтобы продолжить учебу.

Повышенную температуру у него обнаружили специалисты Роспотребнадзора – они обследовали всех пассажиров сразу после приземления самолета. Заболевшего отвезли в инфекционное отделение восьмой горбольницы.

Диагноз ему уже поставили, это острая респираторно-вирусная инфекция, студент из Поднебесной проходит лечение. Его самолёт из Китая прилетел в Россию накануне вечером. В Челябинск он прибыл рейсом из Москвы.

https://www.cheltv.ru/zhitelya-kitaya-s-temperaturoj-snyali-s-samolyota/