Накроет шквал звонков. Эпидемия спама ожидается в России

Вскоре в России может начаться новая волна эпидемии. Однако на этот раз речь пойдёт об угрозе не для здоровья, а для персональных данных.

Так, на этой неделе федеральный Роскомнадзор ограничил доступ в сети к двум ресурсам, предлагавшим доступ к такой информации. Тем не менее, подобные базы получают все большее распространение.

Вместе с тем, растёт и число жалоб от пользователей, которым поступают настойчивые рекламные звонки после посещения некоторых сайтов. Эксперты связывают это с применением новой технологии. Так, по информации «Газета.ру», компании стали внедрять на своих сайтах код, который определит номер телефона посетителя, если он зашёл туда с мобильного устройства.

По словам специалистов, в последнее время этот метод прозвона клиентов стал набирать популярность. Такая ситуация может спровоцировать настоящий шквал спам-звонков по всей стране.

В то же время, как отмечают юристы, есть и способ борьбы с таким навязыванием услуг, ведь они нарушают законы о персональных данных и о рекламе. В таком случае, если обманутый пользователь обратится в надзорные органы, сумма штрафа для юридического лица может превысить полмиллиона рублей.

https://www.cheltv.ru/epidemiya-spama/