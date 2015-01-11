В Озерске задержаны все участники нападения на станцию скорой помощи

В Озерске задержаны все участники нападения на станцию скорой медицинской помощи.

В пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что двое арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Установлены все участники произошедшего в отделении скорой помощи инцидента, в результате которого пострадали медицинские работники. Все четверо подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения: двое заключены под стражу, еще двое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По обстоятельствам совершенных хулиганских действий группой лиц по предварительному сговору в управлении МВД РФ по Озерску возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Нападение произошло в ночь на 15 февраля. В медицинское учреждение приехали молодые люди, у одного из них был арбалет. Они стали требовать у сотрудников результаты анализов одного из водителей, которого ранее задержали за рулем в нетрезвом состоянии и привезли на освидетельствование, а затем напали на медиков.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-zaderzhany-vse-uchastniki-napadeniya-na-stantsiyu-skoroy-pomoschi_124356.html