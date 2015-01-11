В Озерске состоятся соревнования по зимнему картингу на шипах

alebedeva
2020-02-27YEKT08:32:00
9 марта на стадионе «Труд» состоится открытое Первенство лично-командных соревнований по зимнему картингу на шипах, а также пройдут показательные выступления мотокроссменов и спортивных автомобилей.
Открытие соревнований в 11:00.
http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42119/
Ключевые теги: зимний картинг, Озёрск, стадион Труд.
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