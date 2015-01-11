СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 263 происшествия, возбуждено 20 уголовных дел, раскрыто 10.

Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 11 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 7 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 19 выездов.

Было составлено 298 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 213 протоколов, выявлено 6 водителей за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29 протоколов;

- за мелкое хулиганство –35 протоколов.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий и проведено 3 профилактических осмотра.