Южноуральцам, накопившим долги за 2019 год, начали отключать свет

Треть жителей Челябинской области не оплачивает счета за электроснабжение вовремя – задолжавшим за 2019 год начали отключать свет.

Пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт» сообщает, что из полутора миллионов квитанций за электроэнергию, направленных южноуральцам в феврале, более 400 тыс. содержали уведомления о задолженности, образовавшейся за 2019 год.

«Если оплата за свет не поступает в течение двух месяцев, сбытовая компания вправе ограничить потребление электроэнергии. В адрес неплательщика поступает автоматический звонок с предупреждением. В январе такие звонки получили 107 тыс. абонентов», – говорится в сообщении.

Если сообщение не возымело действия, то направляется официальное письмо о планируемом ограничении, уточнили в компании. «С момента его получения потребителю необходимо в 30-дневный срок внести всю сумму или составить соглашение о рассрочке платежей. Если не предпринять никаких действий, энергоснабжение будет прекращено вплоть до погашения всей суммы долга и предоставления платежных документов», – отмечается в сообщении.

В январе такие уведомления получили 18 тыс. южноуральцев на общую сумму более 66 млн рублей. Без света остались почти 2,5 тыс. абонентов.

«Ограничение электроснабжения – это крайняя мера, но зачастую решить проблему другим путем не удается. Сбор денежных средств – это обязанность гарантирующего поставщика. Мы как сбытовая компания должны производить оплату на оптовом рынке за транспортировку электроэнергии. Если поставщик не получает деньги от потребителей, возникает угроза устойчивости системы», – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Александра Батракова.

Посмотреть начисления и платежи можно в личном кабинете поставщика электроэнергии на сайте uralsbyt.ru. Сервис позволяет удаленно передавать показания, получать квитанции в электронном виде и оплачивать электроэнергию.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-nakopivshim-dolgi-za-2019-god-nachali-otklyuchat-svet_124384.html