Мошенники списали с банковской карты озерчанина 300 тыс. рублей

Житель Озерска лишился почти 300 тыс. рублей, доверившись мошенникам во время телефонного разговора.

Мужчине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка, которые сообщили о попытке списания с его карты денежных средств.

«Потерпевший сказал, что никаких денег не переводил. Чтобы отменить операцию "сотрудник" попросил назвать данные карты, что мужчина и сделал, и тем самым обеспечил доступ мошенникам к своему счету и лишился 298,9 тыс. рублей», – сообщили в полиции Озерска.

По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Начальник следственного отдела УМВД России по Озерску полковник юстиции Екатерина Маколова напомнила, что ни в коем случае нельзя сообщать реквизиты банковской карты (ее номер, срок действия, ПИН и код безопасности).

https://dostup1.ru/accident/Moshenniki-spisali-s-bankovskoy-karty-ozerchanina-300-tys-rubley_124364.html