В Озерске выступили виртуозы гитары

29 февраля в озерском театре драмы и комедии «Наш дом» состоялся концерт «Гитара в трех измерениях", организованный в рамках серии концертов «Музыка ручной работы» - масштабного проекта «Территории культуры Росатома».

На сцене театра выступили Дмитрий Илларионов, Энвер Измайлов и Тимур Ведерников. Перед началом программы продюсер концертной серии «Музыка ручной работы» Тимур Ведерников поделился историей создания проекта:

-С Энвером мы знакомы очень давно, лет пятнадцать как минимум. Он принимал участие в международном музыкальном фестиваля «Мамакабо», где были собраны разные уникальные музыканты, а Энвер – один из таких ярких представителей. Человек, который сам себя сделал. С Дмитрием Илларионовым познакомились на одном из Грушинских фестивалей. Серия концертов «Музыка ручной работы» создана для того, чтобы привозить в города уникальных музыкантов. В Озерске уже были Алексей Архиповский, оркестр волынщиков «City Pipes». Сейчас мы приехали в таком составе. Во время нашего концерта можно задуматься, погрустить, послушать серьезную музыку, будут и веселые моменты. Программа «Гитара в трёх измерениях» планировалась только для проведения в ЗАТО, в рамках проекта, но есть идея, что стоит сделать концерт в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Всему свое время.

Концертную программу открыл Дмитрий Илларионов, который в свои 40 лет стал титулованным и популярным классическим гитаристом России, имеет более 20 наград на музыкальном поприще. Является обладателем Гран-при крупнейшего конкурса классической гитары «Guitar Foundation of America», номинантом лонг-листа премии «Grammy». В его исполнении звучали произведения классиков зарубежной музыки и собственные композиции.

Энвер Измайлов родом из Симферополя, заслуженный деятель искусств Крыма, один из создателей гитарной техники «тэппинг». В этот вечер Энвер Серверович привлек внимание слушателей соединением восточных этнических мотивов и современных приёмов звукоизвлечения на электрогитаре: гитара в его руках имитировала звуки самолета, различных музыкальных инструментов. Более всего зрителей впечатлила композиция на тему песни «Стена» группы «Pink Floyd», в которой музыкант умело соединил этнику и рок.

Тимур Ведерников знаком озерчанам по масштабному проекту «10 песен атомных городов», продюсером которого он является. Проект объединил 18 городов присутствия ГК «Росатом», в нем приняли участие более 400 исполнителей от 4 до 92 лет. Тимур Ведерников — один из самых авторитетных и известных российских гитаристов, играющих в стиле фингерстайл: это техника игры на гитаре, преимущественно акустической, при которой один гитарист может вести одновременно партии соло, ритм и бас. В исполнении музыканта звучали не только инструментальная музыка, но и песни.

Концерт длился более трех часов. Зрителям посчастливилось узнать о разнообразных возможностях гитары, одновременно увидеть трех высокопрофессиональных музыкантов: в финале гитаристы втроем вышли на сцену и, к восторгу зала, устроили совместную музыкальную сессию.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42162/