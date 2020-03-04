На Южном Урале похолодает до минус 23 градусов

В предстоящие три ночи на Южном Урале установится морозная погода – так, в ночь на пятницу прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 23 градусов в низинах.

На сайте Челябинского ЦГМС сообщается, что в ночь на четверг в регионе будет минус 5-10, днем 5 марта – от нуля до минус пяти, местами порывы северного, северо-западного ветра до 14 метров в секунду, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ночью 6 марта в низинах температура воздуха опустится до минус 23, преимущественно прогнозируется минус 13-18, днем в пятницу – до минус пяти, без осадков.

По предварительным данным, ночью в субботу будет минус 7-12, в низинах – до 16 градусов ниже нуля, а днем 7 марта – от минус двух до плюс трех градусов, в отдельных районах пройдет небольшой снег, порывы южного, юго-западного ветра до 15 м/с.+

В Челябинске предстоящей ночью ожидается минус 7-9, завтра днем – минус один-три градуса, порывы ветра до 12 метров в секунду, возможен небольшой снег, гололедица.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do-minus-23-gradusov_124535.html