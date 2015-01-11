В Озерске продолжается строительство будущей Ледовой академии «Высота»

На строительной площадке Ледовой академии «Высота» в Озерске началась заливка фундамента здания. Уникальный спортивный объект, строящийся в рамках государственно-частного партнерства при поддержке Группы ЧТПЗ, будет запущен в 2021 году.

На площади в 10 000 квадратных метров разместятся: ледовая арена с хоккейным полем, рассчитанная на 400 зрительных мест, прокат коньков, залы хореографии, тренерские и другие необходимые для комфортного занятия профессиональным спортом помещения. Планируется, что в новом многофункциональном комплексе будут тренироваться более 600 детей и подростков. Кроме того, будет благоустроена территория вокруг спортивного комплекса: оборудованы спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, хоккея или открытого катка в зимнее время, тренажерные и детские площадки.

Генеральный подрядчик проекта завершает первый этап строительства, который включает в себя разработку грунта, устройство дренажной системы, работы по устройству свайного поля, ростверков и фундаментных плит. На следующем этапе – в апреле 2020 года – компания приступит к монтажу металлоконструкций каркаса и ограждающих конструкций здания.

— Ледовая академия «Высота» — это масштабный проект для Озерского городского округа. Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание контролю качества проводимых работ и используемых материалов на объекте, – отметил руководитель проекта Антон Винников. — При возведении спорткомплекса применяются лучшие технические решения, соответствующие всем современным стандартам безопасности объектов с искусственным льдом. На всех этапах строительства осуществляется профессиональный строительный контроль за качеством производства работ и авторский надзор для реализации строительства в точном соответствии с разработанной проектной документацией, прошедшей Государственную экспертизу.

Многофункциональный спортивный комплекс «Ледовая академия «Высота» назван в честь флагмана Белой металлургии — инновационного промышленного объекта «Высота 239». Концессионное соглашение о его строительстве было подписано в 2018 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России с высокодиверсифицированым клиентским портфелем. По итогам 2019 года доля Компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 18%. Доля в высокомаржинальных сегментах рынка – трубах большого диаметра и нарезных трубах нефтяного сортамента (OCTG) составила 31% и 19% соответственно.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке черного металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».

Благодаря использованию безопасных технологий и материалов, модернизированные предприятия Группы ЧТПЗ оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и производят экологичную продукцию. Компания поддерживает социальную сферу и создает сотрудникам условия для здорового образа жизни.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42217/