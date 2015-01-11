Двое жителей Озерска лишились 1,3 млн, доверившись телефонным мошенникам

Двое жителей Озерска лишились свыше 1,3 млн рублей, доверившись телефонным мошенникам.

о информации полиции, 73-летнему мужчине поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности одного известного банка. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что с его карты неизвестные пытаются списать деньги.

«Пенсионеру предложили перевести деньги на безопасный счет, что он и сделал, следуя инструкциям. В результате мошенникам удалось завладеть 517 тыс. рублей. Следственным отделом Управления МВД России по Озерску возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража)», – уточнили в полиции.

Тем же способом обманули жительницу поселка Новогорный – женщина перевела мошенникам 825 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://dostup1.ru/accident/Dvoe-zhiteley-Ozerska-lishilis-13-mln-doverivshis-telefonnym-moshennikam_124648.html