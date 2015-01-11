Холода нет – оплата есть. Жителям регионов вернут деньги за отопление

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ сообщили, что жители некоторых регионов смогут рассчитывать на перерасчет платежа за отопление, в связи с аномально теплой зимой.

Жители регионов, в которых платежи за отопление начисляются равномерно в течение всего года, а не по счетчикам, смогут рассчитывать на снижение цен.

Дело в том, что если зима оказалась теплой, то в конце года переплата учитывается при корректировке по показаниям счетчика.

Эксперт в области ЖКХ добавил, что переплата только по одному дому может составлять от 500 тыс. до 1 миллиона рублей в год, поэтому УК обязаны делать перерасчет. Также им необходимо следить за качеством теплоснабжения и оперативно корректировать параметры теплоснабжения, чтобы не «перетапливать».

В Общественной палате по ЖКХ пока не рассказали, когда именно будут проведены перерасчеты, но, скорее всего, увидеть «живые деньги» все равно не получится – просто будет снижена цена за отопление в другие месяцы.

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