Загранпаспорт для детей за 5 дней!

В преддверии сезона отпусков, сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашают граждан для оформления заграничного паспорта сроком действия на 5 лет детям до 14 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Единый портал государственных услуг – это просто, удобно, доступно и выгодно, так как каждому обратившемуся за получением государственной услуги предоставляется скидка в оплате госпошлины за оформление документа – вместо 1000, госпошлина составит 700 рублей.