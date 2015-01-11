В Кыштыме состоялось открытие филиала Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса»

В ходе рабочей поездки в Кыштымский городской округ открытие филиала посетил глава региона Алексей Текслер. От Озерского городского округа в мероприятии приняли участие специалисты управления экономики администрации и представители предпринимательского сообщества.

Для озерских предпринимателей открытие филиала в Кыштыме стало важным событием. Теперь оформление документов по финансовой поддержке, предоставление консультационной и информационной помощи стали значительно ближе. Здесь на одной площадке собраны все базы поддержки: центр инжиниринга, центр микрофинансирования, центр поддержки фермеров, МФЦ для бизнеса, Фонд промышленности и Фонд развития предпринимательства. Кроме того, новое подразделение «Территории бизнеса» в Кыштыме позволяет проводить не только встречи предпринимателей со спикерами областного Фонда, но также обучение (конференц-зал рассчитан на 40 мест), переговоры, подписание договоров.

На открытие, помимо Кыштыма и Озерска, также приехали представители из Касли, Снежинска, Вишневогорска, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Карабаша, Кунашака

В день открытия прошли два семинара «Меры государственной поддержки» и «5 инструментов для формирования эффективных команд» (спикер – директор учебного центра «ПрофиТы», бизнес-тренер и консультант по управлению персоналом Анна Трошкина). За круглым столом с участниками мероприятия также пообщалась директор по развитию фонда «Территория бизнеса» Алёна Шорохова. Она в неформальной обстановке подробно рассказала о возможностях центра, ответила на вопросы гостей.

Следует отметить, что помимо головного офиса фонда, расположенного в Челябинске, в области уже работает филиал в Златоусте, в ближайшее время планируется открытие офиса в Магнитогорске. 10 марта был открыт филиал в Кыштыме. Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса» Артур Юсупов пояснил, что Кыштым был выбран не случайно:

– Он доступен для всех, равноудалён от других муниципалитетов и открыт для всех территорий. Новое подразделение ориентировано на всю северную часть Челябинской области, где работают порядка девяти тысяч субъектов предпринимательства. Это достаточная цифра для того, чтобы здесь была площадка с полным набором услуг, которые «Территория бизнеса» оказывает в Челябинске. Здесь будут работать несколько клиентских менеджеров и весь спектр услуг, который доступен в головном офисе (г. Челябинск), будет также доступен в офисе в Кыштыме.

В ходе визита состоялся диалог Алексея Текслера с генеральным директором ООО «Завода химико-технологического оборудования» Равилем Сафаровым. Руководитель озерского производственного предприятия неоднократно обращался в Фонд развития предпринимательства, участвовал в семинарах, получал информационную и финансовую поддержку. Кроме того, специалисты Фонда «Территория бизнеса» дважды приезжали в округ, с презентацией своей деятельности – рассказали предпринимателям Озерска и Снежинска о мерах государственной и региональной поддержки, а также провели обучающие семинары. В разговоре с главой региона Равиль Сафаров положительно оценил опыт сотрудничества со специалистами фонда, отметил, что оно помогает предпринимателям открывать для себя новые горизонты.

– Это очень важно, быть уверенным в том, что ты справишься, что ты можешь рассчитывать на помощь организации, где тебе помогут советом, подскажут программу, – подчеркнул Алексей Текслер. – Обмен идеями, опытом и информацией иногда здорово помогает, позволяет принять правильное решение.

Губернатор также отметил преимущества центра, где можно будет не только получать бизнес-услуги, но и общаться, проводить переговоры. В завершение визита Алексей Текслер пожелал представителям бизнес-сообщества успехов, подчеркнул, что создание условий для развития малого и среднего бизнеса крайне важно для многих территорий области, но особенно для моногородов:

– В Кыштыме на сегодняшний день порядка 45 процентов населения работают в среднем и малом бизнесе. Это хорошие цифры и надо эту практику продолжать. На последнем совещании по развитию моногородов было принято решение разработать специальную программу. В Челябинской области таких городов шестнадцать, проблем в этих городах больше и соответственно нужна точечная грамотная работа.

На следующей неделе 17 марта в новом филиале пройдёт семинар для предпринимателей «Тренды социальных сетей – 2020» (спикер – Сергей Полторак). Семинар будет интересен предпринимателям, представляющим свою продукцию или услуги через социальные сети.

Адрес филиала Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса» в Кыштыме – ул. Калинина,201, 3 этаж.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42254/