Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире – 118 тыс. заболевших в 114 странах, 4 291 человек скончался.

«Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как пандемия», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Организация призвала все мировые страны к активной борьбе с вирусом.

Пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах.

Между тем, в телеграмм-каналах с вакансиями появилось объявление о наборе добровольцев для испытания вакцины против коронавируса. Сообщается, что британские ученые одной из компаний лондонского Центра инноваций разыскивают 24 добровольца для медицинских испытаний: «волонтеров инфицируют слабой формой коронавируса, 0C43 и 229E, которые вызывают заболевание дыхательных путей средней тяжести, и будут пробовать на них новые вакцины и антивирусные препараты в полностью контролируемой среде исследовательского центра». За две недели такого спецкарантина обещают заплатить 4,5 тыс. долларов.

Между тем, на Южном Урале за сутки сняли наблюдение с 96 человек. В зоне особого внимания медиков остаются 268 граждан, прибывших из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии. Случаев заболевания новым коронавирусом на территории Челябинской области не выявлено.

Установить медицинское наблюдение за жительницей Миасса, которая летела в одном самолете с заболевшим в Москве мужчиной, не удалось, несмотря на судебное постановление о принудительной госпитализации.

https://dostup1.ru/medicine/VOZ-obyavila-pandemiyu-novogo-koronavirusa-v-mire_124717.html