Осторожно, гололед!

В связи с погодными условиями, сотрудники Госавтоинспекции Озерска призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.

По прогнозу синоптиков, в Челябинской области возможно образование наледи на проезжей части.

Тормозной путь автомобиля на скользкой дороге может возрастать в разы. Водитель должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам и быть особенно внимательным, если возле проезжей части или пешеходного перехода есть дети, которые в силу своего возраста могут начать перебегать проезжую часть. Кроме того, водители должны пропускать снегоуборочную технику и не создавать помех, оставляя свой транспорт на обочинах.

Родителям следует как можно чаще напоминать своим детям о правилах дорожного движения и подавать пример.

Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует оснастить свою одежду световозращающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.