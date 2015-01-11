Озерские боксёры успешно выступили на турнирах в области и УрФО

С 28 по 29 февраля в городе Каменске-Уральском проходил VII открытый городской турнир по боксу, посвященный памяти героя России, генерала армии Виктора Петровича Дубынина.

В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов- представители Казахстана, Киргизии, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Торжественное открытие турнира состоялось в спортивном комплексе имени П.Г. Казакова «Факел». В память о Викторе Дубынине была объявлена минута молчания, почетный караул возложил цветы к памятнику героя.

Пожелать успеха боксерам прибыли почетные гости: председатель Союза ветеранов Афганистана Каменска-Уральского Александр Кокарев, председатель правления местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Кочев и член правления Клуба спортивных единоборств «Гонг» Сергей Некрасов.

28 февраля прошло торжественное открытие. В этот же день состоялись предварительные бои среди боксеров всех возрастов с 2011 по 2001 год и старше. В финал вышли 56 пар. Финальные боксерские встречи прошли 29 февраля. Метлино представляло всего 7 спортсменов, золото завоевали Арсланов Даниил и Хамидуллин Руслан, в упорном и сильном финальном бою с чемпионом Казахстана достойно сразился Стрижов Богдан, завоевав серебро, также серебро у Кирьякова Артёма, Янгалина Руслана и Хажеева Айнура. Надо отметить, что на соревнования специально были приглашены не только начинающие боксеры, но и сильные спортсмены, чтобы ребята могли получить хорошую школу. Ребята отлично справились, показали хорошую подготовку и были оценены тренерами различных боксёрских клубов. Тренеруются ребята под руководством Хисаметдинова Альберта. Поздравляем ребят и тренера, желаем дальнейших успехов!

Победители и призеры соревнований награждались кубками, грамотами, медалями и ценными подарками.

Главный судья соревнований – судья I категории Владимир Магзумов.

С 29 февраля по 1 марта в Снежинске проходил открытый турнир по боксу и кикбоксингу памяти воинов интернационалистов.

В соревнованиях принимали участия спортсмены из Челябинска, Кыштыма, Касли, Снежинска и Озёрска. Команду Озёрска представляли шесть боксёров из клуба «Легион Мастеров». В упорных поединках ребята проявили стойкость духа, характер и мужество.

1 место – Поколодный Никита

1 место – Корпылёв Паша

1 место – Кишкин Иван

2 место – Гиниятуллин Костя

2 место – Важенин Костя

2 место – Назаров Семён

Федерация бокс и кикбоксинга Озёрска поздравляет спортсменов и тренерский штаб клуба «Легиона Мастеров» с отличным результатом.Тренируются ребята под руководством бригады тренеров Жигмонта А.В., Никулина Д.С., Шепелева Д.А., Босова А.В.

С 2 по 7 марта в городе Нягань (Хмао-Югра) проходило Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юношей старшего возраста (15-16 лет).

Челябинскую область представляли два наших спортсмена. В весовой категории 48 кг – Шепелев Артём, в весовой категории 54 кг –Ларионов Никита. По итогам соревнований Шепелев Артём занял 3 место. Ларионов Никита в предварительном бою уступил боксёру из Хмао-Югра, финалисту чемпионата России. Тренируются боксёры в клубе «Легион мастеров» под руководством Никулина Дмитрия, Шепелева Дмитрия, Жигмонта Александра, Босова Александра.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42272/