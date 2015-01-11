В Каслях на пивоварню завели дело за сброс сточных вод в реку

Прокуратура г.Касли возбудила дело об административном нарушении в отношении директора ООО «Щербаковская пивоварня» за загрязнение реки.

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, компания сбрасывала загрязненные сточные воды в реку Щербаковка.

Специалисты Минэкологии и Центра гигиены и эпидемиологии установили, что действия ответственных лиц пивоварни повлекли нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также создают потенциальную угрозу загрязнения, засорения и истощения реки.

Кроме того, директору организации внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране вод.

https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-na-pivovarnyu-zavelidelo-za-sbros-stochnyh-vod-v-reku_124728.html