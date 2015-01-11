Более 3 миллионов выделят из бюджета на строительство газопровода и освещение области

Жителям Увельского и Каслинского районов удалось оперативно решить свои проблемы после обращения в общественную приемную Дмитрия Медведева. Теперь в селе Петровское станет светлее, а в Вишневогорске и селе Тюбук появится газ.

Наталья Панарина из Увельского района рассказывает, в четырех поселениях уличные фонари настолько старые, что вечерами – сплошная тьма.

На монтаж новых электроопор и светильников требуется 700 тысяч рублей.

– Хотелось бы перейти на новое светодиодное экономное освещение и более яркое, – говорит Наталья Панарина, депутат Петровского сельского поселения.

На приеме председатель Заксобрания Владимир Мякуш обещает обратиться к губернатору с просьбой, как можно скорее направить необходимые средства из областного бюджета. Решится проблема и жителей Вишневогорска и села Тюбук. Там до сих не газифицированы несколько улиц.

– Если говорить по Вишневогорску, то это порядка 150 домов и в Тюбуке порядка 70-80 домов, – говорит Геннадий Щекатуров, житель села.

На строительство магистрального газопровода нужно 3 миллиона рублей. Их также выделят из областной казны.

– Будем делать все, чтобы люди чувствовали, что власти всех уровней проявляют заботу о них. А забота в чем проявляется? В том, чтобы решались жизненные бытовые вопросы. Это самое важное – создание комфортных условий для проживания каждого жителя, – говорит Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области.

Деньги в поселения поступят уже в марте. В начале лета планируют начать работы.

https://www.cheltv.ru/priem-grazhdan-u-myakusha/