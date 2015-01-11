Озерск готовится к участию во Всероссийском конкурсе

11 марта в актовом зале администрации собрались представители общественности, которые обсудили перспективы участия округа в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Участникам встречи было предложено высказать своё мнение по вопросу о том, какую территорию округа необходимо благоустроить в ближайшее время.

В итоге, муниципалитет должен будет подать на конкурс проект, предусматривающий комплекс мероприятий по благоустройству территории общего пользования. Речь идёт о площадях, набережных, улицах, пешеходных зонах, скверах, парках и других общественных территориях.

Напомним, что с 2017 года в стране реализуется национальная программа «Комфортная городская среда». В рамках этой программы все муниципалитеты получают средства на реализацию проектов по благоустройству территорий. В Озерском городском округе, начиная с 2017 года, был выполнен значительный объём работ по благоустройству, как общественных, так и дворовых территорий.

Кроме того, по поручению президента РФ с 2018 года проходит Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём могут участвовать города с численностью населения от 20 до 100 тысяч человек. Конкурс будет проводиться до 2024 года, его призовой фонд составляет 5 миллиардов рублей в год. Следует отметить, что по итогам конкурса 2020 было определено 80 проектов-победителей из 43 субъектов страны. Среди населенных пунктов, одержавших победу в конкурсе 22 имеют статус моногорода.

– Победители конкурса в полном объеме получают средства на реализацию заявленного на конкурс проекта, объём финансирования значительный. Озерск третий год будет принимать участие в номинации «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек». За время участия в конкурсе стало очевидно, что его победителями становятся города, где общественность проявляет активность и заинтересованность. Граждане должны сами определить какую городскую территорию они хотят развивать и благоустраивать, – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также принял решение помочь тем муниципалитетам, которые пройдут отбор на уровне области, но не станут победителями на Всероссийском конкурсе. Они получат дополнительное финансирование на благоустройство той территории, которая была представлена на конкурс.

– Это важное решение, поскольку за время существования конкурса, победить удалось только одному муниципалитету Челябинской области. В прошлом году им стал город Троицк. Огромная работа, которую предстоит провести специалистам совместно с жителями округа, будет ненапрасной, она будет поддержана на уровне региона.

В ходе встречи озерчане высказали предложения по благоустройству: многочисленных небольших городских скверов, набережной б. Гайдара; по созданию зоны отдыха в лесопарковой зоне около школы №33; по благоустройству территории, которая бы продолжила тему благоустройства береговой полосы озера Иртяш в сторону пляжа «Нептун», создав единую прогулочную зону.

– Мы стоим на начальном этапе. Правительство РФ финансирует муниципальные образования для того, чтобы жители могли благоустраивать свою малую Родину, реализовывать свои проекты, чтобы они берегли свои города. У нашего города есть возможность победить в этом Всероссийском конкурсе. Самый главный критерий – это вовлеченность населения, – отметила начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова.

Тему участия горожан при выборе общественной территории продолжил депутат Собрания депутатов Виталий Вельке:

– Очень приятно, что проект учитывает широкое общественное мнение. Я думаю, что в Озерске появится еще больше красивых благоустроенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

Следует отметить, что времени на эту работу остаётся не так много. До 1 июня все этапы должны быть пройдены. До конца недели планируется провести ещё несколько встреч для того, чтобы жители высказали свою точку зрения. Далее все предложения будут направлены в общественную комиссию, которая примет окончательное решение.

Важно, чтобы жители округа активно высказали свои мнения на следующем этапе работы, при обсуждении элементов благоустройства выбранной территории.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42277/