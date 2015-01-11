ДТП с поездом в Кыштыме спровоцировал 82-летний водитель

В полиции Кыштыма сообщили подробности столкновения легкового автомобиля и грузового тепловоза.

Напомним, 12 марта на перегоне Анбашская – Пирит водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.+

«ВАЗом управлял 82-летний мужчина. Он пояснил, что при подъезде к железнодорожному переезду почувствовал головокружение, не смог остановить автомобиль», – уточнили в полиции.

Пенсионер получил телесные повреждения и был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

https://dostup1.ru/accident/DTP-s-poezdom-v-Kyshtyme-sprovotsiroval-82-letniy-voditel_124783.html