Коронавирус: в Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за турпоездку, сорванную Covid-19

В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за турпоездку, сорванную новым коронавирусом Covid-19.

Обращаться за возвратом денег следует по месту приобретения услуг. Туроператор может предложить иное направление или перенос даты путешествия, но выбор остается за туристом.

В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, клиент вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия). В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, клиент вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. «К существенным изменениям обстоятельств относятся, в том числе невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам», – уточнили в Ростуризме.

При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. Если клиент не согласен с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.

https://dostup1.ru/society/Koronavirus-v-Rosturizme-rasskazali-kak-vernut-dengi-za-turpoezdku-sorvannuyu-Covid-19_124794.html