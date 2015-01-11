ЮУрГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) переходит на дистанционное обучение для профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции – об этом сообщают преподаватели вуза.

Со вторника, 17 марта, университет переходит на дистанционное обучение. Преподавателям также рекомендуют работать из дома. Сроки, на которые вводится дистанционное обучение, не уточняются.

Напомним, в Челябинской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19. С начала года обследовано на новую коронавирусную инфекцию 1 286 человек, все результаты отрицательные. Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии и ряда других стран.

https://dostup1.ru/society/YuUrGU-perehodit-na-distantsionnoe-obuchenie-iz-za-koronavirusa_124836.html