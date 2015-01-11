Южноуральские дорожники предупреждают об осложнении ситуации на трассах

ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждает водителей возможном осложнении ситуации на дорогах из-за непогоды – сильного снега, гололедицы, усиления ветра.

«Вечером 16 марта и ночью 17-го в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, на дорогах – гололедица от наката. Днем 17 марта ожидается порывистый западный ветер до 17-22 м/с», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в связи с неблагоприятным прогнозом на Южном Урале повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, повреждения слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыва линий электропередачи, вала деревьев.+

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от ЧС.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-dorozhniki-preduprezhdayut-ob-oslozhnenii-situatsii-na-trassah_124835.html