На «Егозе» пройдут соревнования в память основателю горнолыжного комплекса

22 марта состоится Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов, посвященного основателю ГЛЦ « Егоза» Морозову С.А.

котором могут принять участие ВСЕ желающие. Предварительной заявки не нужно!

Дисциплина: слалом.

Регистрация участников с 09:00.

Просмотр трассы с 09:30. Старт первой попытки в 10:00.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 700 руб. с учетом скипаса.

Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих группах:

1 – мужчины 16-34 года;

2 – мужчины 35-44 года;

3 – мужчины 45-54 года;

4 – мужчины 55-64 года;

5 – мужчины 65 лет и старше; 6 – женщины 16-40 лет;

7 – женщины 41 год и старше.

Соревнования по слалому проходят на трассе «Спортивная» в две попытки.

Соревнования не помешают комфортному отдыху гостей комплекса.