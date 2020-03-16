На «Егозе» пройдут соревнования в память основателю горнолыжного комплекса

22 марта состоится Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов, посвященного основателю ГЛЦ « Егоза» Морозову С.А.
котором могут принять участие ВСЕ желающие. Предварительной заявки не нужно!
Дисциплина: слалом.
Регистрация участников с 09:00.
Просмотр трассы с 09:30. Старт первой попытки в 10:00.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 700 руб. с учетом скипаса.
Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих группах:
1 – мужчины 16-34 года;
2 – мужчины 35-44 года;
3 – мужчины 45-54 года;
4 – мужчины 55-64 года;
5 – мужчины 65 лет и старше; 6 – женщины 16-40 лет;
7 – женщины 41 год и старше.
Соревнования по слалому проходят на трассе «Спортивная» в две попытки.
Соревнования не помешают комфортному отдыху гостей комплекса.