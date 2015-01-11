Российских школьников отправят на каникулы до 12 апреля

В российских школах с 23 марта до 12 апреля будут объявлены каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение приняло Минпросвещения, оно озвучено министром Сергеем Кравцовым на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы», – сказал Кравцов.

https://dostup1.ru/society/Rossiyskih-shkolnikov-otpravyat-na-kanikuly-do-12-aprelya_124897.html