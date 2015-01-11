Служитель церкви отметил красоту Озерска и его Храма

Вчера, во второй половине дня Озерск посетил один из наиболее известных и авторитетных духовников Русской Православной Церкви - схиархимандрит Илий (Ноздрин). Увидеть и услышать его в Храм Покрова Пресвятой Богородицы пришли озерчане разного возраста.

Когда высокий гость подъехал к Храму, его встретили: благочинный Озёрского округа Челябинской епархии Русской православной церкви протоиерей Димитрий Шорин, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков.

Схиархимандрит Илий посетил верхний и нижний приделы Храма, произнес проповедь и благословил озерчан. В своем обращении к прихожанам пастырь призвал укреплять веру в Бога, молиться за судьбу России и каждому тратить свою жизнь так, чтобы получить спасение души. Растроганные услышанным озерчане окружили старца плотным кольцом, в центре которого оказались он и дети: за благословением к схиархимандриту Илию обратились, в том числе, участники благотворительной программы Группы ЧТПЗ «Росток» и воспитанники Русской классической школы при Духовно-просветительском центре храма Покрова Пресвятой Богородицы - они подарили батюшке картину, нарисованную воспитанниками детской художественной школы.

Во время пребывания в Озерске священнослужителя сопровождали: клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска, иерей Кирилл Кудряшов; благочинный Кыштымского округа Челябинской епархии Русской православной церкви, настоятель храма Рождества Христова г. Кыштыма, иерей Михаил Чирков; настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Б.Куяш, иерей Игорь Марков.

Свою оценку визиту представителя РПЦ дал глава округа Евгений Щербаков:

- Очень хорошо для Храма и озерчан, что все чаще и чаще к нам приезжают духовные наставники. Они делятся своей мудростью и опытом - и тем самым укрепляют вечные ценности.

По словам очевидцев, схиархимандриту Илию очень понравился светлый озерский Храм, а во время поездки по городу гость отметил его красоту, которую не смог скрыть накануне выпавший снег.

Фото Александра Абросимова и Владимира Беляева.