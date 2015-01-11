Жителям посёлка Метлино вручили медали к 75-летию Победы

17 марта депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова, начальник отдела администрации по посёлку Метлино Лариса Кунакбаева и председатель Совета ветеранов посёлка Миндиниса Асватова на дому вручили участникам войны памятные награды.

Напомним, что вчера торжественное вручение медалей прошло в ДК «Маяк». Несколько жителей посёлка Метлино смогли присутствовать на мероприятии лично. Семнадцать человек, во основном женщины – труженицы тыла, получили медали на дому.

Депутат Собрания депутатов Ольга Хакимова отметила, что для всех вручение юбилейных наград стало событием. Гостей тепло и радостно принимали в каждом доме, многие старались накрыть праздничный стол:

– Ветераны были очень тронуты тем, что их помнят, уважают и любят. Они все встречали нас с улыбкой, были счастливы. Они находятся в почтенном возрасте и многим уже тяжело не только выходить на улицу, но и передвигаться по дому. Мы постарались отдать им дань уважения и почтения, благодарили их за труд, за мужество, за Победу.

Ветеранов поблагодарили за неоценимый вклад в Победу 1945 года, вручили медали и цветы, пожелали здоровья, благополучия, долгих лет.

Среди награждённых в этот день метлинцев хочется отметить участника Великой Отечественной войны Хабиба Явдатовича Гайсина. Он родился 1 января 1925 года в деревне Сары-Кульмяк Кунашакского района. По окончании начальной школы пошел в школу механизаторов и работал в родном колхозе трактористом. В феврале 1944 году был направлен на фронт. Первый бой прошел в Белоруссии, в городе Борисово. В одном из боев Хабиб Явдатович был ранен. Его левое плечо было пробито навылет, чудом остался жив. В тот момент за его левым плечом висел вещмешок, в котором находились бронетанковые гранаты. После госпиталя он попал в артиллерию, где быстро освоил навыки наводчика. С июля 1944 года Хабиб Явдатович воевал в составе 47-й бронетанковой бригады командиром десантного отделения гаубично-артиллерийского полка, прошел Польшу и 29 января 1945 года, вместе с боевыми товарищами, вошел на территорию Германии. Демобилизовался из армии в марте 1948 года.

В семье Хабиба Явдатовича все знают его фронтовую биографию. И в ней была одна встреча, которой ветеран дорожит особо: «Однажды после стрельбы сели на перекур. Смотрим, идет к нам какой-то мужчина в комбинезоне, в полевой офицерской фуражке, стареньких сапогах, приветливо поздоровался со всеми. Присели. Он спрашивает: '' Как вы тут ребята? Как самочувствие?». Потом попросил у командира орудия посмотреть пушку. «Отлично ребята, так держать! Берегите технику» – дал оценку незнакомец, пожал всем руки и ушел. И только на другой день, когда получили фронтовую газету ''Меткий артиллерист'', мы узнали, что к нам подходил маршал Георгий Жуков.

Хабиб Явдатович Гайсин награждён многочисленными медалями, в том числе: «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и «За освобождение Варшавы».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42336/