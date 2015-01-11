В Челябинской области вводится режим «Повышенная готовность» из-за коронавируса

В Челябинской области с 19 марта вводится режим «Повышенная готовность» – соответствующее постановление губернатора будет подписано сегодня.

Как отметил глава региона Алексей Текслер, в Челябинской области подтвержденных случаев заболевания нет. «Но мы далеки от того, чтобы недооценивать угрозу. Регион готов к любым вариантам развития событий. Принял решение ввести ограничительные меры на территории всего региона. С 19 марта в школах вводится свободное посещение занятий по заявлению родителей, организовывается дистанционное обучение для тех, кто останется дома. Учреждения дополнительного образования также переходят на свободное посещение, вузы – на дистанционное, все контакты должны быть сведены к минимуму», – сказал губернатор, подчеркнув, что постановление будет подписано сегодня.

Детские сады в области продолжают работать – с соблюдением всех профилактических мер.

До 10 апреля – запрещено проведение зрелищных спортивных, досуговых мероприятий в сферах культуры, физкультуры и спорта, выставочной и просветительской деятельности в зданиях строениях, сооружениях с количеством участников больше 50 человек.

Творческие объединения, в которых участвуют пожилые люди, временно приостанавливают деятельность.

Текслер добавил, что правительство региона «держит руку на пульсе, не закрываясь от граждан». «Максимальное внимание уделяем диагностическим мерам. В частности, открыты три дополнительные лаборатории – в Миассе, Магнитогорске и Челябинске, где любой может узнать свой диагноз, сдав анализ по месту жительства», – добавил он.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vvoditsya-rezhim-Povyshennaya-gotovnost-iz-za-koronavirusa_124911.html