Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей из-за коронавируса

Верховный суд России постановил временно прекратить личный прием граждан в судах, а также приостановить рассмотрение дел из-за пандемии коронавируса.

С 19 марта по 10 апреля суды будут рассматривать только дела безотлагательного характера — об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие.

Россиянам рекомендовано подавать документы только через электронные интернет-приемные.

Что еще известно:

В судах, где есть технические возможности, дела начнут рассматривать с использованием систем видеоконференц-связи. Судьи и работники аппаратов обязаны самоизолироваться при малейших признаках болезни.

Что важно знать:

В России число заразившихся коронавирусом достигло 147 человек. Ни один из них не умер от болезни. В мире количество заболевших превысило 200 тысяч человек.

https://snob.ru/society/sudy-ogranichat-rassmotrenie-del-i-dostup-posetitelej-iz-za-koronavirusa/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=snob&utm_content=38111102