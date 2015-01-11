Плюс 5 тысяч. Участникам войны в Челябинской области начислят региональную выплату

Каждому инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, проживающему в Челябинской области, выплатят по 5 тысяч рублей. Такую финансовую надбавку решили сделать к предстоящему Дню победы.

Соответствующие документы уже подписал губернатор Алексей Текслер.

Получить деньги пожилые люди смогут единовременно вместе с пенсией уже в ближайший месяц. Окончательно финансирование по этой программе завершится в мае, сообщил сегодня на заседании Правительства глава региона.

Добавим, что по указу президента каждому ветерану до мая 2020 года начислят так же по 75 тысяч рублей.

https://www.cheltv.ru/plyus-5-tysyach-uchastnikam-vojny/