Весенний призыв в России не будут переносить из-за коронавируса

Весенний призыв в России пройдет в установленные законом сроки с 1 апреля по 15 июля – об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По данным на 20 марта, в России зарегистрировано 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки прирост заболевших составил 52 человека. При этом девять пациентов выздоровели. Смертельных случаев в РФ официально не зарегистрировано.

В Челябинской области нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако анализы шести человек еще проверяются.

https://dostup1.ru/society/Vesenniy-prizyv-v-Rossii-ne-budut-perenosit-iz-za-koronavirusa_124991.html