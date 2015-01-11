В поселке Новогорный установлены новые современные контейнеры для ТКО

В поселке Новогорный сбор отходов от населения был организован по планово-подворной схеме (сбор отходов от населения по графику движения специализированной машины). По мнению специалистов отдела охраны окружающей среды администрации округа, такой способ имеет и плюсы, и минусы.

К главе Озерского городского округа от жителей поселка Новогорный начали поступать обращения с предложениями установить контейнеры для сбора коммунальных отходов.

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации приняли участие в национальном проекте «Экология», в рамках которого городу были представлены межбюджетные трансферты. В результате были приобретены новые контейнеры. При поддержке регионального оператора новые современные контейнеры уже установили на улицах поселка Новогорный.

Следует отметить, что новая система сбора отходов остановит недобросовестных жителей от нарушения закона. В соответствии с законом Челябинской области № 584-ЗО за сброс отходов или организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность до 500 000 рублей.

Пластиковые контейнеры для твердых коммунальных отходов предусмотрены для сбора и хранения отходов бытового назначения, они оборудованы подъемным механизмом крышки, что не даст животным растаскивать отходы. Эти контейнеры не подвержены коррозии, что обеспечивает большой срок службы, устойчивы к воздействиям окружающей среды, таким как ультрафиолет или осадки, но бессильны против вандализма и складирования крупногабаритного отходов. Поэтому сотрудники отдела охраны окружающей среды призывают всех граждан относиться бережно к имуществу, чтобы жить в благоустроенном и чистом поселке.

Информация предоставлена отделом охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42374/