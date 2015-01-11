Морозы до минус 19 градусов ожидаются на Южном Урале

Понижение температуры воздуха в низинах до минус 19 градусов ожидается в Челябинской области ночью 24 марта.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в южных и западных районах пройдет снег, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, будет минус 7-12, в низинах – до 14-19 градусов. Днем во вторник без существенных осадков, ожидается от нуля до плюс пяти, местами порывы юго-восточного, южного ветра до 14 метров в секунду.

Напомним, в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Режим НМУ объявлен до 19 часов 24 марта. Промышленные предприятия на время действия предупреждения обязаны снизить объемы выбросов на 15-20%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура выше нормы ожидается в апреле в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а избыток осадков – на юге Европейской части страны, в Средней Сибири, Красноярском крае, ряде регионов Юго-Западной Сибири и Якутии. «В апреле температура практически на всей территории России ожидается около и выше нормы. Класс выше нормы прогнозируется на огромной территории – это Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные округа», – сказал он на пресс-конференции.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-minus-19-gradusov-ozhidayutsya-na-Yuzhnom-Urale_125039.html