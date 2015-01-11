Кинотеатры в России закрываются из-за коронавируса

Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта – соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.

В документе отмечается, что такие меры в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее министерство вводило аналогичные ограничения в отношении музеев, театров, филармоний, цирков, а также организаций, осуществляющих публичный показ фильмов.

С 19 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы, введен во всех 85 субъектах РФ.

https://dostup1.ru/society/Kinoteatry-v-Rossii-zakryvayutsya-iz-za-koronavirusa_125028.html