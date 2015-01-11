Гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует переходить на онлайн-обслуживание

В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции ООО «Уралэнергосбыт» советует потребителям избегать посещения очных офисов и переходить на дистанционное обслуживание. Компанией созданы все необходимые для этого условия.

Передать показания, просмотреть начисления, получить квитанции в электронном виде, оплачивать потребленную электроэнергию, получать консультации по спорным вопросам, направить заявку на опломбировку счетчика – все это вы можете сделать, не выходя из дома.

Как передать показания дистанционно?

- По телефону-автоответчику 8-800-100-172;

- в личном кабинете «Уралэнергосбыт;

- с помощью формы «Передать показания» на сайте uralsbyt.ru.

Не забывайте, что сообщать показания рекомендуется ежемесячно до 25 числа.

Как дистанционно просмотреть начисления?

Просмотреть все начисления и оплаты можно в личном кабинете «Уралэнергосбыт» по ссылке https://lk.esk-ural.ru. Вход доступен с официального сайта компании – uralsbyt.ru. Если вы хотите получать электронные квитанции: в личном кабинете подтвердите электронную почту и выберите способ доставки документа – «Получать счета на e-mail». Квитанции будут приходить на указанный при регистрации электронный адрес в первых числах каждого месяца. Не получается зарегистрироваться в личном кабинете? На сайте компании в разделе «Клиентам»/ «Личный кабинет» размещена подробная видео-инструкция.

А как оплатить дистанционно?

Осуществить оплату потребленной электроэнергии без комиссии можно в пару кликов в личном кабинете поставщика. Зачисление средств отражается в режиме онлайн. Чек приходит на е-мейл, указанный при регистрации.

Кроме этого, оплатить онлайн можно:

- через Систему «Город»;

- в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и

«Автоплатеж».

А если возникли вопросы по начислениям?

Если возникли вопросы по начислениям, бежать в офис также не обязательно. Позвонив на горячую линию 8-800-2222-500, вы можете получить консультацию по всем вопросам. Специалисты имеют доступ к базе данных, истории начислений, переданных показаний и оплат.

А если нужно предоставить подтверждающие документы?

Для вопросов потребителей и отправки подтверждающих документов существует интернет-приемная https://uralsbyt.ru/kontakty/internet-priemnaya. Обращение можно направить сюда, на него ответят в минимально возможные сроки. По указанным контактам с вами свяжутся, если потребуется дополнительная информация.

Мои родители/близкие не умеют взаимодействовать с онлайн-сервисами. Что делать?

Личный кабинету «Уралэнергосбыт» позволяет подключить сразу несколько лицевых счетов к одному аккаунту. Чтобы позаботиться о своих родных и избавить их от лишних хлопот, достаточно знать лицевой счет и номер прибора учета родственника. После добавления нового абонента в своем личном кабинете просматривать историю начислений или осуществлять оплату можно одновременно по всем адресам.

Если прийти в офис очного обслуживания необходимо, соблюдайте меры предосторожности. До конца марта все центры обслуживания компании перейдут на особый режим работы, включающий дополнительные технические перерывы каждые два часа для проветриваний и влажной уборки.

Информация предоставлена пресс-службой

ООО «Уралэнергосбыт»

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42372/