В Челябинске подозревают коронавирус у четырех человек

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что еще у одного человека выявлен предварительный положительный анализ на коронавирус – результаты трех челябинцев проверяются в Новосибирске.

По информации замгубернатора, контактных по коронавирусу в Челябинске оказалось 68 человек, у половины – анализы отрицательные.+

Среди троих заболевших, о которых стало известно утром, 23 марта, есть работница прокуратуры Металлургического района. Ведомство уже закрыли на карантин из-за предварительного диагноза по коронавирусу.

По данным СМИ, мужчина, вернувшийся из-за границы, заразил жену – работницу прокуратуры и дочь-студентку одного из вузов. Кроме того, заразилась сотрудница компании, в которой работает челябинец.

По словам Ирины Гехт, распространение коронавируса возникло из-за того, что челябинцы не соблюдают предписания и не самоизолируются после заграничных поездок.

Напомним, первый случай заболевания в Челябинской области был выявлен 21 марта – заболел житель Миасса, вернувшийся из-за рубежа. Болезнь протекает у него и других заболевших в легкой форме.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-podozrevayut-koronavirus-u-chetyreh-chelovek_125042.html