Названы чрезвычайные симптомы инфицирования Covid-19

Чрезвычайными признаками заражения Covid-19 являются затрудненное дыхание, боль в груди и синюшность губ.

В официальном Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф сообщается, что в первые три дня инфицирования симптомы похожи на простуду или грипп. Может наблюдаться повышенная температура, боль в горле. У пациентов с ослабленным иммунитетом могут быть диарея и тошнота.

На четвертый и пятый дни температура спадает, боль в горле значительно усиливается, зараженный испытывает дискомфорт при приеме пищи и воды. Другие симптомы – головные боли, диарея, сухой кашель, болезненные ощущения при движении, общая слабость и боли в суставах.

«Чрезвычайными знаками, указывающими на Covid-19, являются затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо. Если у вас такие симптомы как повышенная температура, кашель или одышка, немедленно обращайтесь за медицинской помощью», – отмечается в ролике.

На шестой день фиксируется температура в пределах 37 градусов, боль из суставов передается в пальцы, интенсивность диареи и рвоты возрастает, дыхание может быть затрудненным. У пациента присутствует постоянное ощущение подавленности. На седьмой и восьмой дни температура вновь поднимается выше 38 градусов. Среди симптомов указываются также кашель с мокротой.

https://dostup1.ru/medicine/Nazvany-chrezvychaynye-simptomy-infitsirovaniya-Covid-19_125043.html